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КНДР не готова підписати ядерну угоду з США, - Болтон

Новини » Політика    17.03.2019 - 18:07
КНДР не готова підписати ядерну угоду з США, - Болтон
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

США не виключає, що до переговорів можуть підключити Китай

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був ще не готовий піти на необхідні кроки для підписання ядерної угоди з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Болтон розповів, що КНДР на даному етапі не могли зробити те, що їм потрібно було зробити.

"Минулого вечора вони зробили недоцільну заяву про те, що роздумують повернутися до ядерних і ракетних випробувань, що з їхнього боку було б не дуже розумною ідеєю", - заявив радник президента США.

Болтон вважає, що денуклеаризації корейського півострова могла би посприяти більш жорстка позиція Китаю.

"Китай неодноразово повторював, що не хоче наявності у КНДР ядерної зброї, тому що це дестабілізує північний схід Азії. Теоретично, у Китаю така ж позиція, як і у нас. Вони можуть чинити більше тиску на Північну Корею, дотримуючись санкції ООН більш жорстко. Вони контролюють 90% зовнішньої торгівлі КНДР, тому у них дуже важлива роль", - повідомив радник Трампа.

Також він не виключає, що Китай може бути підключений до переговорів з Північною Кореєю.

Нагадаємо, Північна Корея може припинити ядерні переговори з США. Заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей звинуватила вищих посадових осіб США в зриві саміту в Ханої за участю лідерів обох країн і заявила, що Пхеньян може призупинити переговори і повернутися до ракетних і ядерних випробувань, якщо Вашингтон не піде на поступки.

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