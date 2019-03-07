У США заявили, що КНДР відновила працездатність ядерного полігону

Фото: ракетний полігон Сохэ (twitter.com axios)

Відновлювальні роботи продовжилися швидкими темпами

Американські експерти заявили, що влада КНДР відновила працездатність випробувального ракетного полігону Сохе. Про це повідомляє 38 North, який діє при вашингтонському Центрі імені Генрі Стимсона.

За оцінкою експертів, знімки ракетного полігону Сохэ, зроблені з комерційних супутників з 6 березня, демонструють, що відновлювальні роботи продовжилися швидкими темпами.

"Враховуючи ці будівельні роботи, а також діяльність на інших ділянках цього об'єкта, як видається, Сохе повернувся в нормальний робочий стан. На стартовому майданчику до 6 березня завершилися роботи на рейковій транспортній структурі, і ця структура, можливо, вже є чинною", - йдеться в повідомленні порталу.

Раніше повідомлялося, що КНДР відновлює ракетний полігон Сохе після провальних переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина у В'єтнамі. При цьому Пхеньян обіцяв ще на першому саміті лідерів Північної Кореї і США в минулому році демонтувати об'єкт повністю.

Трамп заявив, що буде дуже розчарований в лідері Північної Кореї Кім Чен Ині, якщо інформація про відновлення ракетного полігону в КНДР підтвердиться.