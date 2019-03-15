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Північна Корея може припинити ядерні переговори з США

Новини » Політика    15.03.2019 - 15:48
Північна Корея може припинити ядерні переговори з США
Фото: заступник голови МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей (ceness-russia.org)

Ядерні переговори призупинять, якщо США не підуть на поступки

Північна Корея (КНДР) розглядає можливість припинення ядерних переговорів з США, якщо Вашингтон не піде на поступки. Про це заявила заступник міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, північнокорейський чиновник звинуватила вищих посадових осіб США в зриві саміту в Ханої за участю лідерів обох країн. За її словами, Пхеньян може призупинити переговори і повернутися до ракетних і ядерних випробувань, якщо Вашингтон не піде на поступки.

"Ми не маємо наміру поступатися вимогам США в якій-небудь формі, і ми не готові брати участь в переговорах такого роду", - зазначила Чхве Сон Хуей.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Трамп готовий до продовження діалогу з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

До цього повідомлялося, що КНДР відновлює ракетний полігон Сохе після провалу саміту в Ханої. При цьому Пхеньян обіцяв ще на першому саміті лідерів обох країн демонтувати об'єкт повністю. Трамп, у свою чергу, заявив, що буде "дуже розчарований" у лідері КНДР, якщо ці дані підтвердяться.

 

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