У Південній Кореї число хворих на коронавірус наближається до трьох тисяч

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За добу кількість інфікованих в країні зросла на 594 особи

У Південній Кореї за добу коронавірусом заразилися 594 особи, загальна кількість інфікований в країні - 2 931. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що саме у Південній Кореї наразі зафіксоване найбільше зростання випадків зараження коронавірусом протягом однієї доби.

Наразі в країні від пневмонії, викликаної коронавірусом, загинули сімнадцять людей.

Зазначимо, загалом у світі кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 перевищила 85 тисяч, з них майже 3 тисячі - летальні.

У Європі станом на 29 лютого коронавірус виявлений у таких країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції, Монако та Сан-Маріно.

Найбільша кількість хворих коронавірусом в Європі зафіксована в Італії, де підтвердили 821 випадок зараження. Кількість померлих від коронавірусу в Італії - 21 людина.