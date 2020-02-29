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Число заражених коронавірусом перевищило 85 тисяч

Новини » Надзвичайні події     29.02.2020 - 10:42
Число заражених коронавірусом перевищило 85 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com XHNews)

В Україні коронавірус не зафіксовано

Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 перевищила 85 тисяч, з них майже 3 тисячі - летальні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, станом на ранок 29 лютого кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі становить 85 187. Хворобу перебороли вже 39 545 осіб. Жертвами небезпечного вірусу стали 2 924 людини.

У МОЗ зазначили, що станом на 29 лютого в Україні не було підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший випадок зараження коронавірусом ввечері 28 лютого підтвердили у Монако. Наразі хворий коронавірусом 50-річний чоловік перебуває в інфекційному відділенні лікарні Ніцци.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 29 лютого кількість заражених коронавірусом на території материкового Китаю досягла 79 251. Наразі у лікарнях перебувають 37 414 осіб, ще 39 002 - одужало.

Крім того, найбільша кількість хворих коронавірусом в Європі зафіксована в Італії, де підтвердили 821 випадок зараження. Кількість померлих від коронавірусу в Італії - 21 людина.

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