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Коронавірус підтвердили в 27 країнах Європи: список

Новини » Надзвичайні події     29.02.2020 - 10:58
Коронавірус підтвердили в 27 країнах Європи: список
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

У Європі підтвердили понад 1000 випадків

Станом на ранок 29 лютого випадки зараження коронавірусом COVID-19 було зафіксовано у 27 країнах Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Так, станом на сьогодні у Європі лабораторно підтверджено 1 123 випадки зараження коронавірусом. Хворобу виявили у таких країнах як:

  • Італія - 888;
  • Німеччина - 57;
  • Франція - 57;
  • Іспанія - 32;
  • Британія - 19;
  • Хорватія - 5;
  • Австрія - 5;
  • Росія - 2;
  • Фінляндія - 2;
  • Швеція - 11;
  • Ізраїль - 5;
  • Швейцарія-10;
  • Греція-4;
  • Грузія - 3;
  • Норвегія - 6;
  • Румунія - 3;
  • Нідерланди - 2.

Також по одному випадку зараження коронавірусом було зареєстровано в Естонії, Північній Македонії, Бельгії, Азербайджані, Ісландії, Литві, Сан-Маріно, Туркменістані та Білорусі.

Нагадаємо, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі зросла до 85 187. Вилікували хворобу вже 39 545 осіб. Жертвами коронавірусу стали 2 924 людини.

Також РБК-Україна писало, що перший випадок зараження коронавірусом підтвердили у Монако. Хворобу виявили у 50-річного чоловіка. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні лікарні Ніцци.

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