Коронавірус підтвердили в 27 країнах Європи: список

У Європі підтвердили понад 1000 випадків
Станом на ранок 29 лютого випадки зараження коронавірусом COVID-19 було зафіксовано у 27 країнах Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Так, станом на сьогодні у Європі лабораторно підтверджено 1 123 випадки зараження коронавірусом. Хворобу виявили у таких країнах як:
Також по одному випадку зараження коронавірусом було зареєстровано в Естонії, Північній Македонії, Бельгії, Азербайджані, Ісландії, Литві, Сан-Маріно, Туркменістані та Білорусі.
Нагадаємо, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі зросла до 85 187. Вилікували хворобу вже 39 545 осіб. Жертвами коронавірусу стали 2 924 людини.
Також РБК-Україна писало, що перший випадок зараження коронавірусом підтвердили у Монако. Хворобу виявили у 50-річного чоловіка. Наразі він перебуває в інфекційному відділенні лікарні Ніцци.