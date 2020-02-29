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В Южной Корее число больных коронавирусом приближается к трем тысячам

Новости » Общество     29.02.2020 - 13:52
В Южной Корее число больных коронавирусом приближается к трем тысячам
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

За сутки количество инфицированных в стране выросло на 594 человека

В Южной Корее за сутки коронавирусом заразились 594 человека, общее количество инфицированный в стране - 2 931. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что именно в Южной Корее сейчас зафиксирован наибольший рост случаев заражения коронавирусом в течение суток.

В настоящее время в стране от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли семнадцать человек.

Отметим, в целом в мире количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 85 тысяч, из них почти 3 тысячи - летальных.

В Европе по состоянию на 29 февраля коронавирус обнаружен в таких странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.

Наибольшее число заболевших коронавирусом в Европе зафиксирована в Италии, где подтвердили 821 случай заражения. Количество умерших от коронавируса в Италии - 21 человек.

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