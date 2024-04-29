Россияне пытаются наступать северо-западнее Сватово: карты ISW
Российские войска продвинулись северо-западнее Сватово в пределах Кисловки и к югу от Новоселовского. Украинские войска недавно продвинулись в районе Велетенского (юго-западнее Херсона).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Недавно российские войска подтвердили продвижение к северо-западу Сватового на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 28 апреля.
Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 28 апреля, указывают на то, что российские войска продвинулись в пределах Кисловки и к югу от Новоселовского (к северо-западу от Сватово).
28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском направлении к северо-западу от Сватово, недалеко от Берестова и Стельмаховки, и что российские войска добились ограниченных успехов в этих районах.
Сырский заявил, что российские войска пытаются использовать преимущества в авиации, ракетах и артиллерии, чтобы достичь административных границ Луганской области.
Боевые действия продолжались:
- северо-западнее Сватово в районе Кисловки, Котляровки, Новоселевского, Берестового и Стельмаховки;
- западнее Сватово в районе Копанки;
- юго-западнее Сватово в районе Новоегоровки и Новосергеевки.
Сырский сообщил, что российские войска продолжают наступательные операции в районе Тернов в попытке оттеснить украинские силы за реку Жеребец.
Операция №2 - Донецкая область
Позиционные бои продолжались на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) 28 апреля.
Позиционные бои продолжались:
- восточнее Северска близ Верхнекаменского;
- юго-восточнее Северска близ Выемок;
- южнее Северска близ Раздоловки.
Позиционные бои продолжались в районе Часова Яра 28 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Боевые действия продолжались:
- вблизи микрорайона Новый (восточная часть Часова Яра);
- севернее от Часова Яра возле Григоровки;
- восточнее Часова Яра возле Ивановского;
- юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки, Андреевки и Нью-Йорка.
28 апреля украинский главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска выведены из Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и Семеновки (западнее Авдеевки) на неуказанные линии на запад.
Боевые действия также продолжались:
- северо-западнее Авдеевки в районе Уманского, Сокола (к западу от Очеретиного);
- Архангельского, Калиново, Соловьевого, Новопокровского (непосредственно к юго-западу от Соловьевого);
- Новоселовки Первой (непосредственно к юго-западу от Новопокровского).
28 апреля Сырский заявил, что украинские войска также ушли из Новомихайловки (к юго-западу от Донецка) на фоне продолжающихся боевых действий в этом районе.
Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше на запад в пределах Красногоровки (к западу от Донецка), но что российские войска еще не захватили кирпичный завод в центре Красногоровки.
Боевые действия также продолжались к западу от Донецка в районе Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Водяного.
Позиционные бои продолжались к югу от Большой Новоселки близ Старомайорского в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 28 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Позиционные бои продолжались возле Работино и Вербового (к востоку от Работино).
28 апреля главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска недавно продвинулись в районе Велетенского (к юго-западу от Херсона) и установили контроль над островом Нестриха в дельте реки Днепр к юго-западу от Херсона.
Ситуация на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырской заявил, что ВСУ установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области.
Ранее в украинском Генштабе в вечерней сводке 28 апреля сообщали о том, что в течение суток зафиксировано 112 боевых столкновений на фронте.
Силы обороны Украины отразили 40 атак россиян на Авдеевском направлении.
По данным Генштаба на утро 28 апреля, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составляет 466 150 солдат.