У Грузії підтвердили новий випадок коронавірусу

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У Грузії зафіксовано вже 3 випадки хвороби

У Грузії сьогодні, 29 лютого, підтвердили третій випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За словами керівника Національного центру контролю захворювань Грузії Амірана Гамкрелідзе, коронавірус було підтверджено у громадянина Грузії, який нещодавно повернувся з Ірану через Азербайджан.

Зазначається, що чоловік перебував в Ірані разом з іншим громадянином Грузії, у якого коронавірус було діагностовано 26 лютого.

Наразі всі троє заражених коронавірусом грузинів знаходяться у Тбіліській інфекційній лікарні. Загальний клінічний стан хворих оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 лютого у Грузії було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Коронавірусом захворів громадянин Грузії середніх років, який напередодні приїхав з Ірану.

Як писало РБК-Україна, у Європі станом на 29 лютого коронавірус виявлений у таких країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції, Монако та Сан-Маріно.

Крім того, кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі зросла до 85 187. Вилікували хворобу вже 39 545 осіб. Жертвами коронавірусу стали 2 924 людини.