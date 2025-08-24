ua en ru
Юлия Стародубцева на US Open: где и когда смотреть матч с украинским комментарием

Воскресенье 24 августа 2025 10:25
Юлия Стародубцева на US Open: где и когда смотреть матч с украинским комментарием Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В ночь на 25 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№66 WTA) сделает свой первый шаг на US Open-2025. В стартовом круге основной сетки ей будет противостоять "нейтралка" Анна Блинкова (№78 WTA).

Где и когда смотреть матч - подскажет РБК-Украина.

Форма Юлии Стародубцевой

Сезон для украинки складывается неравномерно. Общий баланс - 19 побед и 26 поражений, однако благодаря удачным выступлениям на нескольких грунтовых турнирах Юлия поднялась на 35 позиций в мировом рейтинге.

На хардовом покрытии ситуация менее успешная: всего 7 выигранных матчей из 20 в сезоне. Последний раз Стародубцева побеждала в Монреале, где дошла до третьего круга. После этого украинка потерпела три поражения подряд, последнее - в Кливленде от американки Ли Энн в двух сетах.

Соперница - Анна Блинкова

Россиянка, выступающая в статусе "нейтралки", тоже не может занести этот год себе в актив. В 2025-м она выиграла 22 матча при 22 поражениях. На харде ее статистика - 11 побед в 23 поединках.

"Нейтралка" в последний раз играла в Монтеррее, где уступила бельгийке Элизе Мертенс. В течение сезона она лишь дважды смогла выиграть по три матча подряд (в Страсбурге и Мадриде), но оба раза это происходило на этапах квалификации.

Прогноз на матч

Обе спортсменки подходят к старту US Open на серии из трех поражений, поэтому очевидного фаворита в этой паре нет. В то же время фактор соперничества с представительницей страны-агрессора может стать дополнительной мотивацией для Стародубцевой.

Букмекеры оценивают победу украинки коэффициентом 2.05.

Где и когда смотреть поединок

Матч между Юлией Стародубцевой и Анной Блинковой состоится в ночь на 25 августа. Начало встречи запланировано на 00:00 по киевскому времени.

Транслировать US Open будут телеканалы Eurosport, а также медиасервис MEGOGO, где впервые будет доступна украинская аудиодорожка.

Кто из украинок также сыграет на US Open

Основная сетка турнира в мужском и женском одиночном разрядах будет проходить с 24 августа по 7 сентября.

В нее уже попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

В то же время Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева не смогли одержать победы в квалификационном раунде за выход в основу.

Напомним, что в 2024 году именно на этом турнире в парном разряде триумфовала украинка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко.

Также читайте о соперницах украинок на старте US Open-2025.

