Не обошлось без "нейтральных": Свитолина, Костюк и еще две украинки получили соперниц на старте US Open-2025

О ее результатах сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Четыре украинки и их соперницы

Украину на "мэйджоре" в Нью-Йорке представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (№13 WTA), Марта Костюк (№29 WTA), Даяна Ястремская (№32 WTA) и Юлия Стародубцева (№66 WTA).

В первом круге нас ждут такие противостояния.

Элина Свитолина - Анна Бондар (Венгрия, №96 WTA)

Лидер отечественного тенниса в 12-й раз выступит на турнире в Нью-Йорке. Свой лучший результат она показала в 2019 году, когда дошла до полуфинала. В предыдущем сезоне украинка остановилась в третьем круге.

Это будет третье противостояние Свитолиной и Бондар. Предыдущие две встречи, которые завершились победами украинки, также прошли в рамках "мэйджоров" текущего сезона: во втором круге "Ролан Гаррос" и на старте "Уимблдона".

Марта Костюк - Кэти Бултер (Великобритания, №48 WTA)

Костюк шестой сезон подряд сыграет в основной сетке соревнований. Дважды украинская теннисистка доходила до третьего раунда - в 2020 году и в прошлом сезоне.

Против Бултер Марта играла только один раз: в 2024 году в финале соревнований WTA 500 в Сан-Диего украинка потерпела поражение в трех сетах.

Даяна Ястремская - Анастасия Павлюченкова (№44 WTA)

Ястремская в седьмой раз примет участие в основной сетке Открытого чемпионата США. Шесть лет назад ей удалось дойти до третьего круга. В предыдущем сезоне украинка проиграла на старте.

Ястремская и Павлюченкова ранее пересекались один раз: в 2019 году украинка уступила "нейтралке" на турнире WTA 500 в Осаке.

Юлия Стародубцева - Анна Блинкова (№78 WTA)

Юлия в прошлом году дебютировала в основной сетке US Open, преодолев квалификационный этап, и уступила в первом круге.

С "нейтральной" Блинковой ранее не встречалась.

Матчи первого круга стартуют 24 августа.

Национальный теннисный центра имени Билли Джин Кинг (фото: Википедия)

US Open-2025: что известно

145-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису - ежегодного профессионального турнира серии Грэндслем, который проходит в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Турнир традиционно является последним из четырех "мэйджоров".

Соревнования проходят на хардовых кортах с покрытием Laykold. Турнир включает мужские и женские одиночные и парные разряды, смешанный парный разряд, а также юниорские турниры и соревнования среди спортсменов на колясках.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата США-2025 составляет 90 млн долларов, что на 15 млн больше, чем в прошлом сезоне. Такая сумма призовых станет крупнейшей в истории тенниса, разыгранной за один турнир.

Победители одиночных разрядов получат по 5 млн, на 39% больше, чем в прошлом году.

Формат соревнований

Одиночные разряды - 128 участников среди мужчин и женщин.

Парные разряды - 64 команды.

Микст - 32 команды.

Людмила Киченок и Елена Остапенко - победители US Open-2024 (usopen.org)

Действующие чемпионы US Open

Мужской одиночный разряд - Янник Синнер (Италия).

Женский одиночный разряд - Арина Соболенко.

Мужской парный разряд - Макс Перселл / Джордан Томпсон (Австралия).

Женский парный разряд - Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия).

Смешанный парный разряд - Сара Эррани / Андреа Вавассори (Италия).