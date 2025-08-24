Юлія Стародубцева на US Open: де і коли дивитися матч з українським коментарем

У ніч на 25 серпня українська тенісистка Юлія Стародубцева (№66 WTA) зробить свій перший крок на US Open-2025. У стартовому колі основної сітки їй протистоятиме "нейтралка" Анна Блінкова (№78 WTA).

Де і коли дивитися матч - підкаже РБК-Україна .

Форма Юлії Стародубцевої

Сезон для українки складається нерівномірно. Загальний баланс – 19 перемог і 26 поразок, однак завдяки вдалим виступам на кількох ґрунтових турнірах Юлія піднялася на 35 позицій у світовому рейтингу.

На хардовому покритті ситуація менш успішна: лише 7 виграних матчів із 20 у сезоні. Востаннє Стародубцева перемагала в Монреалі, де дійшла до третього кола. Після цього українка зазнала трьох поразок поспіль, остання – у Клівленді від американки Лі Енн у двох сетах.

Суперниця - Анна Блінкова

Росіянка, що виступає у статусі "нейтралки", теж не може занести цей рік собі в актив. У 2025-му вона виграла 22 матчі при 22 поразках. На харді її статистика - 11 перемог у 23 поєдинках.

"Нейтралка" востаннє грала у Монтерреї, де поступилася бельгійці Елізе Мертенс. Упродовж сезону вона лише двічі змогла виграти по три матчі поспіль (у Страсбурзі та Мадриді), але обидва рази це відбувалося на етапах кваліфікації.

Прогноз на матч

Обидві спортсменки підходять до старту US Open на серії з трьох поразок, тож очевидного фаворита у цій парі немає. Водночас фактор суперництва з представницею країни-агресора може стати додатковою мотивацією для Стародубцевої.

Букмекери оцінюють перемогу українки коефіцієнтом 2.05.

Де і коли дивитися поєдинок

Матч між Юлією Стародубцевою та Анною Блінковою відбудеться в ніч на 25 серпня. Початок зустрічі заплановано на 00:00 за київським часом.

Транслюватимуть US Open телеканали Eurosport, а також медіасервіс MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.

Хто з українок також зіграє на US Open

Основна сітка турніру у чоловічому та жіночому одиночному розрядах проходитиме з 24 серпня до 7 вересня.

До неї вже потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Водночас Дар'я Снігур, Олександра Олійникова та Анастасія Соболєва не змогли здобути перемоги у кваліфікаційному раунді за вихід в основу.