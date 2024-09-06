Людмила Киченок выиграла US Open в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко триумфовали на Открытом чемпионате США, одолев дуэт француженки Кристианы Младенович и китайской теннисистки Шуай Чжан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

US Open, финал, парный разряд, женщины

Остапенко/Л. Киченок – Младенович/Чжан – 2:0 (6:4, 6:3)

Украинка с латышкой стартовали сверхмощно. С брейком они повели 3:0 и сосредоточились на своих подачах. Младенович из Чжан попытались переломить ход событий под занавес сета, но Киченок с Остапенко закрыли партию еще одной взятой чужой подачей.

Французско-китайская пара попыталась перехватить инициативу в начале второго сета. Оформив брейк, они повели 2:0, а затем и 3:1. Впрочем, постепенно украинская и латвийская теннисистки перехватили инициативу и вышли вперед.

Киченок с Остапенко дважды взяли подачи соперниц и в девятом гейме вышли подавать на матч. Они вели 40:15, но Младенович и Чжан решили еще немного посопротивляться и отыграли 3 матчбола. Однако с четвертой попытки латвийско-украинский дуэт добился успеха.

Кто такая Людмила Киченок

Уроженка Днепра, вместе с сестрой-близняшкой Надеждой начала заниматься теннисом в 7 лет. Специализация – парный разряд и микст.

В прошлом году триумфовала на Уимблдонском турнире в дуэте с хорватом Мате Павичем. В этом году в паре с Остапенко дошла до финала Australian Open. Триумф на US Open-2024 – первый на уровне мэйджоров в парах. В общей сложности завоевала 11 парных титулов серии WTA.

Чаще всего соревнуется в дуэте с Надеждой Киченок и Остапенко. После Открытого чемпионата США поднимется в топ-5 рейтинг парного разряда.