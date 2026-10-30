Каждый четвертый смартфон в опасности: почему пользователи не обновляют Android
Android 16 стала самой распространенной версией ОС Google, но это не означает, что большинство смартфонов уже работают на ней. Свежая статистика показала, как медленно пользователи обновляют устройства и почему фрагментация Android до сих пор остается проблемой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Какие версии Android наиболее распространены?
Согласно последним показателям, актуальное распределение активных устройств, подключавшихся к магазину Google Play в течение недели, выглядит так:
Android 16 занимает первое место с показателем 25,4 процента. Прирост пользователей демонстрирует значительный скачок по сравнению с декабрем прошлого года, когда его доля составляла всего 7,5 процента.
Android 14 удерживает вторую позицию с результатом 15,3 процента.
Android 15 занял третье место с долей в 14,7 процента. Вместе с предыдущей версией они обхватывают 30 процентов всего рынка.
В то же время более старые итерации системы до сих пор имеют огромную аудиторию. В частности, Android 13 установлен на 11,8 процента устройств, Android 11 - на 10,5 процента, а Android 12 используют 9,6 процента владельцев смартфонов.
В общей сложности более 30 процентов активных гаджетов до сих пор работают на Android 13 или старших версиях.
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Проблемы с обновлением до новых версий
Особое внимание экспертов привлекает ситуация с новейшей платформой. Несмотря на то, что Android 17 вышла в июне, ее доля в настоящее время составляет всего 1 процент от общего количества активных устройств.
Конечно, новейшая ОС имела меньше времени на распространение по сравнению с предшественницами, однако такой показатель еще раз подчеркивает, насколько медленно обновление добирается до конечных пользователей.
В целом же 56,4 процента устройств работают на Android 14 или более новых версиях. Это означает, что каждый четвертый смартфон в мире все еще работает на устаревшем ПО.