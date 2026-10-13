Android, Windows и Linux в одном смартфоне: почему релиз NexPhone задержится

Релиз смартфона NexPhone, обещающего пользователям переключения между тремя ОС, задержится еще на несколько месяцев. Компания Nex Computer перенесла начало поставок на март 2027 года, чтобы доработать ПО.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Nex Computer .

Три операционные системы и режим ПК

Главной особенностью NexPhone является его софтверная платформа. Устройство поставляется сразу с тремя операционными системами: Android 17, Debian (Linux) и Windows 11. Переключаться между ними можно при перезагрузке гаджета.

Для Windows на экране смартфона разработчики создали отдельный интерфейс с плитками в стиле Windows Phone.

Через USB-хаб с HDMI смартфон можно подключить к монитору, мыши и клавиатуре и использовать как компьютер, а специальная док-станция в форме ноутбука позволяет работать с ним в обычном формате.

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Технические характеристики и цена

С точки зрения аппаратного обеспечения устройство соответствует современному субфлагману:

Процессор: Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778G);

Память: 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной (с возможностью расширения картой microSD);

Дисплей: 6,58-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц;

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки;

Камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная на 13 Мп и передняя на 10 Мп.

Толщина корпуса составляет 13,1 мм, а вес - 256 граммов.

Несмотря на задержку поставок, устройство можно зарезервировать на официальном сайте компании. Полная стоимость смартфона составляет 599 долларов (около 27 000 грн), а размер первого депозита для оформления предзаказа - 199 долларов (ориентировочно 9 000 грн).