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10 лет не выдержит: эксперты назвали реальный срок службы смартфонов на Android

14:16 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Ольга Завада
10 лет не выдержит: эксперты назвали реальный срок службы смартфонов на Android Деградация аккумулятора и софта: ваш Android не выдержит 10 лет (изображение: РБК-Украина)
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Android-смартфон может не прослужить 10 лет - даже если его корпус и аккумулятор еще позволяют им пользоваться. Эксперты предупреждают, что дефицит оперативной памяти и требования нового ПО постепенно делают старые устройства непригодными для полноценной работы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Аппаратный износ и физическая деградация

Главным барьером для длительного использования являются литий-ионные аккумуляторы.

Все современные устройства рассчитаны примерно на 800-1000 циклов подзарядки, после чего емкость батареи падает ниже 80 процентов.

В режиме ежедневного использования это происходит за 2-3 года, а тонкие корпуса и большое количество клея существенно усложняют самостоятельную замену.

Кроме аккумулятора, активный износ угрожает и другим компонентам.

Как именно?

Дисплеи: OLED-панели со временем подвержены выгоранию статических элементов (иконки, панель навигации), неравномерному снижению яркости и появлению цветных полос.

Объем памяти: смартфоны 10-летней давности имели 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Современные ИИ-алгоритмы и требовательные приложения не могут запуститься на таком железе.

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Программный "тупик" и риски безопасности

Даже если сохранить аппаратную часть в идеальном состоянии, ключевым ограничением станет программное обеспечение.

Большинство современных флагманов (включая серии Google Pixel и Samsung Galaxy) предлагают до 7 лет обновления операционной системы.

По истечении этого срока устройство перестает получать патчи безопасности, что делает личные данные, пароли и банковские счета уязвимыми для кибератак.

Отдельной проблемой являются разработчики софта. Компании постепенно отказываются от поддержки устаревших версий Android. Первыми работу прекращают банковские приложения, сервисы авторизации и мессенджеры, требующие современных стандартов шифрования.

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Оптимальный срок службы

Специалисты суммируют: пытаться сохранять функциональность Android-смартфона в течение десятилетия нецелесообразно как с финансовой, так и с точки зрения безопасности.

Оптимальным и наиболее рациональным сроком эксплуатации для современных смартфонов остается период от 3 до 5 лет.

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