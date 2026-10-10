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От видеоняни до консоли: 10 способов подарить вторую жизнь старому Android

13:37 10.10.2026 Сб
4 мин
aimg Ольга Завада
От видеоняни до консоли: 10 способов подарить вторую жизнь старому Android Старый Android станет полезным в обиходе (фото: Masakaze Kawakami)
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Старый Android-смартфон не обязательно выбрасывать или оставлять пылиться в ящике - из него можно сделать полезный гаджет. Даже если устройство уже медленное, его камера, GPS, дисплей, динамики и Wi-Fi понадобятся.

РБК-Украина со ссылкой на Engadget разобралось, как использовать старый смартфон по полной.

Перед изменением назначения устройства рекомендуется произвести полный сброс до заводских настроек. Это полностью очистит память от старых файлов и уведомлений. Перед этим важно сохранить все необходимые данные.

Камера наблюдения, видеоняня или веб-камера

Благодаря специальным приложениям, например AlfredCamera, старый смартфон можно превратить в полноценную систему надзора. Устройство транслирует видео и звук на основной телефон, планшет или ПК.

Это позволяет контролировать входную зону, гараж, следить за домашними питомцами или использовать гаджет в качестве видеоняни в детской комнате с поддержкой ночного видения.

Портативная ретро-консоль для игр

Устаревший гаджет сохранит заряд вашего основного смартфона, если превратить его в игровую станцию.

Подключив геймпад через Bluetooth (например, 8BitDo SN30 Pro со специальным держателем), устройство можно использовать для запуска классических игр через эмуляторы, облачного гейминга или мобильных тайтлов с поддержкой контроллеров.

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Панель управления умным домом

Если количество умных устройств в доме выросло, старый Android удобно зафиксировать на стене или подставке как стационарный хаб.

Благодаря платформам типа Home Assistant или Fully Kiosk Browser можно в один клик управлять освещением, термостатами, розетками и просматривать камеры, не загромождая приложениями основной смартфон.

Автономный GPS-навигатор для походов и туризма

Смартфон со встроенным модулем GPS работает без мобильной сети.

Загрузив офлайн-карты через AllTrails, Gaia GPS или Google Maps, устройство можно использовать в походах, на рыбалке или во время поездок по бездорожью, сохраняя аккумулятор основного телефона для экстренной связи.

Кухонный дисплей для рецептов и таймеров

Разместив устройство на кухонной стойке или стене, его можно использовать для просмотра кулинарных видео, сохранения рецептов, конвертации массы ингредиентов и установки таймеров.

Специализированные приложения типа Paprika Recipe Manager позволяют держать экран постоянно включенным, защищая ваш основной гаджет от брызг и грязных рук.

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Устройство для таймлапс-съемки

Камера старого смартфона подходит для длительной фиксации медленных процессов: роста растений, ремонта комнаты, движения облаков или создания хендмейда.

Для этого достаточно установить устройство на штатив, проверить свободную память и включить режим Time-lapse в стандартной камере или постороннем приложении.

Цифровая библиотека и плеер без отвлечений

Старый телефон легко преобразуется в электронную книгу или плеер для аудиокниг и подкастов (с помощью Kindle, Libby или других решений).

Отсутствие рабочих уведомлений и звонков позволяет спокойно читать или слушать контент перед сном или во время прогулок.

Помощник в гараже или мастерской

На рабочем столе гаджет пригодится для просмотра инструкций по ремонту, схем iFixit, чертежей в PDF, а также как секундомер или фонарик.

Фотокамерой удобно фиксировать схемы подключения проводов перед разборкой приборов или маркировкой деталей, не беспокоясь о чистоте корпуса устройства.

Вспомогательный смартфон для путешествий

Во время поездок на пляж, в кемпинг или в бассейн старый телефон может служить резервным устройством.

Загруженные карты, посадочные талоны, переводчики и медиафайлы позволят ориентироваться и развлекаться без риска повредить или разрядить основной смартфон.

Цифровой органайзер и набор инструментов

Устройство можно превратить в "цифровой выдвижной ящик", где будут храниться сканеры QR-кодов, калькулятор, фотографии серийных номеров бытовой техники, инструкции к приборам и заметки для обслуживания дома.

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