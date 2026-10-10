От видеоняни до консоли: 10 способов подарить вторую жизнь старому Android
Старый Android-смартфон не обязательно выбрасывать или оставлять пылиться в ящике - из него можно сделать полезный гаджет. Даже если устройство уже медленное, его камера, GPS, дисплей, динамики и Wi-Fi понадобятся.
РБК-Украина со ссылкой на Engadget разобралось, как использовать старый смартфон по полной.
Перед изменением назначения устройства рекомендуется произвести полный сброс до заводских настроек. Это полностью очистит память от старых файлов и уведомлений. Перед этим важно сохранить все необходимые данные.
Камера наблюдения, видеоняня или веб-камера
Благодаря специальным приложениям, например AlfredCamera, старый смартфон можно превратить в полноценную систему надзора. Устройство транслирует видео и звук на основной телефон, планшет или ПК.
Это позволяет контролировать входную зону, гараж, следить за домашними питомцами или использовать гаджет в качестве видеоняни в детской комнате с поддержкой ночного видения.
Портативная ретро-консоль для игр
Устаревший гаджет сохранит заряд вашего основного смартфона, если превратить его в игровую станцию.
Подключив геймпад через Bluetooth (например, 8BitDo SN30 Pro со специальным держателем), устройство можно использовать для запуска классических игр через эмуляторы, облачного гейминга или мобильных тайтлов с поддержкой контроллеров.
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Панель управления умным домом
Если количество умных устройств в доме выросло, старый Android удобно зафиксировать на стене или подставке как стационарный хаб.
Благодаря платформам типа Home Assistant или Fully Kiosk Browser можно в один клик управлять освещением, термостатами, розетками и просматривать камеры, не загромождая приложениями основной смартфон.
Автономный GPS-навигатор для походов и туризма
Смартфон со встроенным модулем GPS работает без мобильной сети.
Загрузив офлайн-карты через AllTrails, Gaia GPS или Google Maps, устройство можно использовать в походах, на рыбалке или во время поездок по бездорожью, сохраняя аккумулятор основного телефона для экстренной связи.
Кухонный дисплей для рецептов и таймеров
Разместив устройство на кухонной стойке или стене, его можно использовать для просмотра кулинарных видео, сохранения рецептов, конвертации массы ингредиентов и установки таймеров.
Специализированные приложения типа Paprika Recipe Manager позволяют держать экран постоянно включенным, защищая ваш основной гаджет от брызг и грязных рук.
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Устройство для таймлапс-съемки
Камера старого смартфона подходит для длительной фиксации медленных процессов: роста растений, ремонта комнаты, движения облаков или создания хендмейда.
Для этого достаточно установить устройство на штатив, проверить свободную память и включить режим Time-lapse в стандартной камере или постороннем приложении.
Цифровая библиотека и плеер без отвлечений
Старый телефон легко преобразуется в электронную книгу или плеер для аудиокниг и подкастов (с помощью Kindle, Libby или других решений).
Отсутствие рабочих уведомлений и звонков позволяет спокойно читать или слушать контент перед сном или во время прогулок.
Помощник в гараже или мастерской
На рабочем столе гаджет пригодится для просмотра инструкций по ремонту, схем iFixit, чертежей в PDF, а также как секундомер или фонарик.
Фотокамерой удобно фиксировать схемы подключения проводов перед разборкой приборов или маркировкой деталей, не беспокоясь о чистоте корпуса устройства.
Вспомогательный смартфон для путешествий
Во время поездок на пляж, в кемпинг или в бассейн старый телефон может служить резервным устройством.
Загруженные карты, посадочные талоны, переводчики и медиафайлы позволят ориентироваться и развлекаться без риска повредить или разрядить основной смартфон.
Цифровой органайзер и набор инструментов
Устройство можно превратить в "цифровой выдвижной ящик", где будут храниться сканеры QR-кодов, калькулятор, фотографии серийных номеров бытовой техники, инструкции к приборам и заметки для обслуживания дома.