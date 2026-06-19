"Им конец": Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном

"Война ослабила Иран! У него больше нет ВВС, ВМС, средств ПВО, радаров или практически чего-либо еще, и при этом демократы говорят, что сейчас Ирану лучше, чем четыре месяца назад. Вы можете себе представить, что такое вообще можно заявлять?!" - написал Трамп.

Президент также прокомментировал 60-дневный переговорный период, предусмотренный меморандумом с Тегераном.

"Мы пошли на встречу не из отчаяния, а Иран - да. Им конец! Мы доведем эти 60 дней до конца. Они не получат ни копейки, ни десяти центов!" - заявил Трамп.