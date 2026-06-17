США показали полный текст соглашения с Ираном из 14 пунктов

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Сегодня, 17 июня, США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном, достигнутого в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Документ под названием "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран" был обнародован после протестов в связи с тем, что его текст до сих пор не был опубликован. Читайте также: Трамп назвал условие для возобновления ударов по Ирану Ниже приводится полный официальный текст: Исламская Республика Иран и США вместе со своими союзниками в нынешней войне при подписании настоящего Меморандума о взаимопонимании объявляют о немедленном и постоянном прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, и берут на себя обязательство в дальнейшем не совершать друг относительно друга никаких враждебных действий, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга. Окончательное соглашение подтвердит положения настоящей статьи и других статей. Исламская Республика Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Исламская Республика Иран и США обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимального срока в 60 дней. Этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон. Немедленно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании США отменят морскую блокаду и не допустят каких-либо вмешательств или препятствий, направленных против Исламской Республики Иран, а также в максимально возможный срок - 30 дней - полностью восстановят судоходство. Движение судов должно быть соразмерно объему морского трафика Исламской Республики Иран до начала войны. США также берут на себя обязательство вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран незамедлительно примет меры для обеспечения возобновления в течение 30 дней движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в объемах, существовавших до войны, с учётом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин, чем займётся Иран. США совместно со своими региональными партнерами обязуются разработать согласованный обеими сторонами комплексный план восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран, который будет предусматривать финансирование в размере не менее 300 млрд долларов. Механизм реализации этого плана, как части окончательного соглашения, будет разработан в течение 60 дней. США обязуются, в соответствии с графиком, который будет согласован в рамках окончательного соглашения, отменить все виды санкций, действующих в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные. Исламская Республика Иран подтверждает, что никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика Иран и США договорились о том, что вопрос об обогащённом материале, а также все другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерной деятельностью, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении; окончательное соглашение закрепит положения настоящей статьи. Исламская Республика Иран и США согласились, что до заключения окончательного соглашения будет сохраняться статус-кво: Иран сохраняет текущие параметры своей ядерной программы, а США не будут вводить против Ирана новые санкции и не будут усиливать своё военное присутствие в регионе. США берут на себя обязательство, что сразу после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и её производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские, страховые, транспортные и подобные. США обязуются, что по мере продвижения переговоров к заключению окончательного соглашения замороженные или ограниченные в обращении средства и активы Исламской Республики Иран будут разблокированы и станут полностью доступными. Эти средства, независимо от того, находятся ли они на основном счете или перечислены на другие счета, могут использоваться для любых окончательных выплат бенефициарам, определённым Центральным банком Исламской Республики Иран, и будут полностью доступны для использования. США обязуются выдавать для этого все необходимые разрешения и лицензии. Исламская Республика Иран и США договорились о создании механизма реализации, призванного обеспечить успешное выполнение Окончательного соглашения и соблюдение обязательств по нему в будущем. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и получения гарантий относительно начала выполнения статей 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума, а также продолжения реализации предусмотренных ими мер, Исламская Республика Иран и США начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных статей. Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, которая будет иметь обязательную силу.