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"Їм кінець": Трамп зробив різку заяву про угоду з Іраном

20:49 19.06.2026 Пт
2 хв
Трамп заявив, що Іран був у відчаї, коли погоджувався на угоду
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Війна повністю знищила військовий потенціал Ірану у нього більше немає ВПС, флоту, ППО та радарів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social.

"Війна ослабила Іран! У нього більше немає ВПС, ВМС, засобів ППО, радарів або практично чого-небудь ще, і при цьому демократи говорять, що зараз Ірану краще, ніж чотири місяці тому. Ви можете собі уявити, що таке взагалі можна заявляти?!" – написав Трамп.

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Президент також прокоментував 60-денний переговорний період, передбачений меморандумом із Тегераном.

"Ми зустрілися не з відчаю, а Іран - так. Їм кінець! Ми доведемо ці 60 днів до кінця. Вони не отримають ніяких грошей, ні десяти центів!" - заявив Трамп.

Нагадаємо, 17 червня Трамп підтвердив підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном.

Документ передбачає припинення вогню на 60 днів, відкриття Ормузької протоки та початок переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Офіційне підписання заплановане на 19 червня у Женеві.

Війна між США та Іраном тривала з кінця лютого 2026 року. Конфлікт супроводжувався суперечками у Конгресі щодо законності бойових дій без схвалення парламенту.

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