"Їм кінець": Трамп зробив різку заяву про угоду з Іраном

"Війна ослабила Іран! У нього більше немає ВПС, ВМС, засобів ППО, радарів або практично чого-небудь ще, і при цьому демократи говорять, що зараз Ірану краще, ніж чотири місяці тому. Ви можете собі уявити, що таке взагалі можна заявляти?!" – написав Трамп.

Президент також прокоментував 60-денний переговорний період, передбачений меморандумом із Тегераном.

"Ми зустрілися не з відчаю, а Іран - так. Їм кінець! Ми доведемо ці 60 днів до кінця. Вони не отримають ніяких грошей, ні десяти центів!" - заявив Трамп.