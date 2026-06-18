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Трамп подтвердил, что подписал сделку с Ираном

03:00 18.06.2026 Чт
2 мин
Что известно о подписании сделки?
aimg Эдуард Ткач
Трамп подтвердил, что подписал сделку с Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что он подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News и пост в Х на странице Белого дома.

"Она подписана", - сказал Трамп журналистам, покидая Версальский дворец после ужина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В комментарии Fox News представитель Белого дома сообщил, что фотография подписанного соглашения была отправлена Ирану и странам-посредникам, чтобы документ официально вступил в силу.

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Позже Белый дом на странице в Х показал кадры, как Трамп подписал сделку. Документ был подписан в Версальском дворце в присутствии госсекретаря США Марко Рубио и президента Франции Эммануэля Макрона и не только. Подписание сопровождалось аплодисментами.

Что предшествовало

Отметим, что пару часов назад в СМИ появилась информация, что США и Иран заключили рамочный договор раньше объявленного срока. До этого планировалось, что церемония подписания будет в пятницу 19 июня в Швейцарии.

По данным Reuters, в воскресенье стороны подписали сделку в электронном формате. В частности, подписи поставили вице-президент США Джей Ди Вэнс и главный переговорщик Ирана Мохаммед Бакер Калибаф. И это было в присутствии Трампа.

Но в среду, 17 числа, сделку подписали уже непосредственно сам Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. При этом в СМИ изначально была противоречивая информация, была ли это электронная подпись или же подпись бумажного документа (позже, как выяснилось, Трамп подписал бумажную версию).

В МИД Ирана подписание сделки тоже подтвердили и сказали, что церемонии в пятницу в Швейцарии уже не будет. Но при этом отметили, что в Женеве будут переговорные группы.

Согласно Axios, стороны обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе.

Что еще известно

Напомним, в среду 17 июня США опубликовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Он состоит из 14 пунктов.

Но как отмечали СМИ, документ был обнародован после протестов в связи с тем, что до момента подписания текст соглашения не опубликовал.

Отметим, что теперь после подписания сделки США и Иран имеют 60 дней на то, чтобы согласовать финальный документ о завершении войны. В частности, должны начаться переговоры по иранской ядерной программе. К слову, Трамп уже успел пригрозить, что если за этот срок сделки не будет, то США возобновят атаки на Иран.

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