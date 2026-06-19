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"Им конец": Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном

20:49 19.06.2026 Пт
2 мин
Трамп заявил, что Иран находился в отчаянии, когда соглашался на сделку
aimg Валерия Абабина
"Им конец": Трамп сделал резкое заявление о соглашении с Ираном Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Война полностью уничтожила военный потенциал Ирана - у него больше нет ВВС, флота, ПВО и радаров.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

"Война ослабила Иран! У него больше нет ВВС, ВМС, средств ПВО, радаров или практически чего-либо еще, и при этом демократы говорят, что сейчас Ирану лучше, чем четыре месяца назад. Вы можете себе представить, что такое вообще можно заявлять?!" - написал Трамп.

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Президент также прокомментировал 60-дневный переговорный период, предусмотренный меморандумом с Тегераном.

"Мы пошли на встречу не из отчаяния, а Иран - да. Им конец! Мы доведем эти 60 дней до конца. Они не получат ни копейки, ни десяти центов!" - заявил Трамп.

Напомним, 17 июня Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Документ предусматривает прекращение огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по ядерной программе Тегерана. Официальное подписание запланировано на 19 июня в Женеве.

Война между США и Ираном продолжалась с конца февраля 2026 года. Конфликт сопровождался спорами в Конгрессе относительно законности боевых действий без одобрения парламента.

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