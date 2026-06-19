"Їм кінець": Трамп зробив різку заяву про угоду з Іраном
Війна повністю знищила військовий потенціал Ірану у нього більше немає ВПС, флоту, ППО та радарів.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social.
"Війна ослабила Іран! У нього більше немає ВПС, ВМС, засобів ППО, радарів або практично чого-небудь ще, і при цьому демократи говорять, що зараз Ірану краще, ніж чотири місяці тому. Ви можете собі уявити, що таке взагалі можна заявляти?!" – написав Трамп.
Президент також прокоментував 60-денний переговорний період, передбачений меморандумом із Тегераном.
"Ми зустрілися не з відчаю, а Іран - так. Їм кінець! Ми доведемо ці 60 днів до кінця. Вони не отримають ніяких грошей, ні десяти центів!" - заявив Трамп.
Нагадаємо, 17 червня Трамп підтвердив підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном.
Документ передбачає припинення вогню на 60 днів, відкриття Ормузької протоки та початок переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Офіційне підписання заплановане на 19 червня у Женеві.
Війна між США та Іраном тривала з кінця лютого 2026 року. Конфлікт супроводжувався суперечками у Конгресі щодо законності бойових дій без схвалення парламенту.