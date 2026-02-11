"Их здесь 150 тысяч": РФ направила в Покровск значительные силы, враг прибегает к хитрой тактике

Писаренко отметил, что сейчас активные бои идут за северную часть Покровска - именно там враг значительно нарастил использование малых штурмовых групп, что является рабочей тактикой россиян, поскольку все другие попытки осуществить прорыв терпят неудачу.

"Да, для врага эта тактика изнурительная, он несет очень большие потери, но по-другому они продвигаться не могут... большая техника оказывается и она уничтожается на подступах. Мы там уничтожали уже и дальнобойные пушки ствольной артиллерии - это Д-20, Д-30, РСЗО уничтожали, БМ-21 "Град". То есть именно тактика малых пехотных штурмовых групп, она действительно сейчас работает", - сказал начальник отдела коммуникаций 79 ОДШБр.

Он отметил, что хотя тактика малых штурмовых групп россиян и очень медленная и изнурительная, хотя враг и несет значительные потери, прибегая к ней, численность оккупантов на Покровском направлении сейчас действительно весомая.

"Как я уже говорил ранее, их здесь 150 тысяч", - заявил Роман Писаренко.