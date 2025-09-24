Идет война, и Россия должна ее выиграть: у Путина сделали заявление о "самом остром этапе"

В Кремле сделали очередное заявление о войне против Украины. В Москве назвали нынешний этап "самым острым" и "судьбоносным" для РФ, и страна-агрессор должна выиграть войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

Спикер Путина (российский диктатор Владимир Путин - ред.) подает войну как "борьбу за будущее" якобы ради "детей и внуков".

"Слушайте, идет война. <...> То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради наших внуков, ради их будущего", - заявил он.

Песков также утверждает, что в России "всегда был патриотизм", который он связывает с так называемыми "традиционными ценностями". По его убеждению, эти вещи должны оставаться основой для российского общества.

Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года российские власти официально называют широкомасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией".

Ранее за использование слова "война" в России преследовали людей. В то же время в последнее время в Кремле все чаще звучат заявления, где речь идет уже не о "СВО", а именно о войне.