Йде війна, і Росія має її виграти: у Путіна зробили заяву про "найгостріший етап"

У Кремлі зробили чергову заяву щодо війни проти України. У Москві назвали нинішній етап "найгострішим" та "доленосним" для РФ, і країна-агресор повинна виграти війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в росЗМІ.

Речник Путіна (російський диктатор Володимир Путін - ред.) подає війну як "боротьбу за майбутнє" нібито заради "дітей та онуків".

"Слухайте, йде війна. <…> Те, що відбувається довкола нас, це війна. Нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Нам потрібно її виграти заради наших дітей, заради наших онуків, заради їхнього майбутнього", - заявив він.

Пєсков також стверджує, що в Росії "завжди був патріотизм", який він пов’язує з так званими "традиційними цінностями". На його переконання, ці речі мають залишатися основою для російського суспільства.

Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року російська влада офіційно називає широкомасштабне вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією".

Раніше за використання слова "війна" у Росії переслідували людей. Водночас останнім часом у Кремлі все частіше звучать заяви, де йдеться вже не про "СВО", а саме про війну.