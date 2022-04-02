ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кремлі назвали одну з головних цілей війни в Україні

Новость на русском →
Москва, Субота 02 квітня 2022 21:27
У Кремлі назвали одну з головних цілей війни в Україні Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що одна з головних цілей війни в Україні - це "порятунок" так званих "ЛНР" і "ДНР", а також їх "відновлення" в межах 2014 року. При цьому представник Кремля назвав російську агресію "військовою спецоперацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу "Білорусь 1".

"Одна з головних цілей операції - це "порятунок" цих "республік" і відновлення їх державності в межах 14-го року, тобто в тих кордонах, які зафіксовані в "конституції" і Луганської, і Донецької "народних республік", - сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що "демілітаризація" України йде повним ходом. За його словами, це теж одна з цілей війни, розв'язаної Росією проти сусідньої країни.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пєсков Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою