"Явно теряется в реалиях". В СНБО прошлись по попытке Лаврова потроллить Трампа

Ответ Лаврова на ультиматум Трампа

Напомним, вчера, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия за 50 дней не захочет заключить с Украиной мирную сделку, США введут против нее 100% вторичные тарифы.

Уже сегодня Лавров рассказал, что Трамп якобы попал под давление стран Европы и на этом фоне объявил России ультиматум.

Он уточнил, что Россия уже якобы все это проходила и "со всем справится".

Детальнее о том, к чему на самом деле могут привести такие тарифы против России, - в материале РБК-Украина.

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