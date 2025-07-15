"Мы это уже проходили": Лавров высмеял заявление Трампа о сроках войны

В команде российского диктатора Владимира Путина пытаются понять, что означает заявление президента США Дональда Трампа о дедлайне для перемирия в 50 дней.

По мнению Лаврова, Трамп якобы находится под давлением Европейского Союза и руководства НАТО, которое "бесцеремонно поддерживает требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным вооружением".

"У нас есть пословица - не рой другому яму. А то, что санкции, которые ввел ЕС и готовятся снова в Брюсселе, и в санкционную воронку пытаются затянуть США, но Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за все это будет Европа", - заявил Лавров.

Глава российского МИД уверен, что введенные санкции вредят европейской экономике, а не России. Он также отреагировал и на слова Трампа относительно дедлайна в 50 дней для перемирия с Украиной.

"50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили. (...) Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства", - сказал Лавров.

Трамп сменил тон в отношении Путина

В последнее время Дональд Трамп начал занимать более жесткую позицию в отношении России и ее лидера Владимира Путина. Это происходит на фоне усиления ракетных атак по украинским городам и новых жертв среди мирного населения.

8 июля Трамп публично заявил, что Путин "рассказывает ему полную чушь", и сообщил, что серьезно рассматривает инициативу сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть или продукцию нефтехимии.

Кроме того, президент США намекнул, что готовит для Путина "сюрприз", не раскрыв деталей.

Вчера Трамп снова заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.