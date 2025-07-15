"Явно губиться в реаліях". У РНБО пройшлися по спробі Лаврова потролити Трампа

Відповідь Лаврова на ультиматум Трампа

Нагадаємо, вчора, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія за 50 днів не захоче укласти з Україною мирну угоду, США введуть проти неї 100% вторинні тарифи.

Уже сьогодні Лавров розповів, що Трамп нібито потрапив під тиск країн Європи і на цьому тлі оголосив Росії ультиматум.

Він уточнив, що Росія вже нібито все це проходила і "з усім впорається".

Детальніше про те, до чого насправді можуть призвести такі тарифи проти Росії, - в матеріалі РБК-Україна.

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