"Явно теряется в реалиях". В СНБО прошлись по попытке Лаврова потроллить Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже старый человек. Он не осознает положение дел на геополитической карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

Он добавил, что вопрос поражения России в войне является лишь вопросом времени. В свою очередь время зависит "только от количества смертников", которых российский диктатор Владимир Путин еще отправит на войну.

"Представьте себе, человек, страна которого в войне зависима от КНДР, пытается "троллить" президента США Трампа по поводу "50 дней". Лавров, конечно, старый человек и явно теряется в реальном положении дел на геополитической карте, где его страна уже стала инструментом, а не игроком", - подчеркнул Коваленко.

Ответ Лаврова на ультиматум Трампа

Напомним, вчера, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия за 50 дней не захочет заключить с Украиной мирную сделку, США введут против нее 100% вторичные тарифы.

Уже сегодня Лавров рассказал, что Трамп якобы попал под давление стран Европы и на этом фоне объявил России ультиматум.

Он уточнил, что Россия уже якобы все это проходила и "со всем справится".

Детальнее о том, к чему на самом деле могут привести такие тарифы против России, - в материале РБК-Украина.

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