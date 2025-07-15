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"Явно теряется в реалиях". В СНБО прошлись по попытке Лаврова потроллить Трампа

Киев, Вторник 15 июля 2025 16:31
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"Явно теряется в реалиях". В СНБО прошлись по попытке Лаврова потроллить Трампа Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже старый человек. Он не осознает положение дел на геополитической карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Представьте себе, человек, страна которого в войне зависима от КНДР, пытается "троллить" президента США Трампа по поводу "50 дней". Лавров, конечно, старый человек и явно теряется в реальном положении дел на геополитической карте, где его страна уже стала инструментом, а не игроком", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что вопрос поражения России в войне является лишь вопросом времени. В свою очередь время зависит "только от количества смертников", которых российский диктатор Владимир Путин еще отправит на войну.

Ответ Лаврова на ультиматум Трампа

Напомним, вчера, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия за 50 дней не захочет заключить с Украиной мирную сделку, США введут против нее 100% вторичные тарифы.

Уже сегодня Лавров рассказал, что Трамп якобы попал под давление стран Европы и на этом фоне объявил России ультиматум.

Он уточнил, что Россия уже якобы все это проходила и "со всем справится".

Детальнее о том, к чему на самом деле могут привести такие тарифы против России, - в материале РБК-Украина.

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