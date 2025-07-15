"Явно губиться в реаліях". У РНБО пройшлися по спробі Лаврова потролити Трампа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже стара людина. Він не усвідомлює стан справ на геополітичній карті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

Він додав, що питання поразки Росії у війні є лише питанням часу. Своєю чергою час залежить "тільки від кількості смертників", яких російський диктатор Володимир Путін ще відправить на війну.

"Уявіть собі, людина, країна якої у війні залежна від КНДР, намагається "тролити" президента США Трампа з приводу "50 днів". Лавров, звісно, стара людина і явно губиться в реальному стані справ на геополітичній карті, де його країна вже стала інструментом, а не гравцем", - підкреслив Коваленко.

Відповідь Лаврова на ультиматум Трампа

Нагадаємо, вчора, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія за 50 днів не захоче укласти з Україною мирну угоду, США введуть проти неї 100% вторинні тарифи.

Уже сьогодні Лавров розповів, що Трамп нібито потрапив під тиск країн Європи і на цьому тлі оголосив Росії ультиматум.

Він уточнив, що Росія вже нібито все це проходила і "з усім впорається".

Детальніше про те, до чого насправді можуть призвести такі тарифи проти Росії, - в матеріалі РБК-Україна.

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