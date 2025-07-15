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"Явно губиться в реаліях". У РНБО пройшлися по спробі Лаврова потролити Трампа

Київ, Вівторок 15 липня 2025 16:31
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"Явно губиться в реаліях". У РНБО пройшлися по спробі Лаврова потролити Трампа Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже стара людина. Він не усвідомлює стан справ на геополітичній карті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Уявіть собі, людина, країна якої у війні залежна від КНДР, намагається "тролити" президента США Трампа з приводу "50 днів". Лавров, звісно, стара людина і явно губиться в реальному стані справ на геополітичній карті, де його країна вже стала інструментом, а не гравцем", - підкреслив Коваленко.

Він додав, що питання поразки Росії у війні є лише питанням часу. Своєю чергою час залежить "тільки від кількості смертників", яких російський диктатор Володимир Путін ще відправить на війну.

Відповідь Лаврова на ультиматум Трампа

Нагадаємо, вчора, 14 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росія за 50 днів не захоче укласти з Україною мирну угоду, США введуть проти неї 100% вторинні тарифи.

Уже сьогодні Лавров розповів, що Трамп нібито потрапив під тиск країн Європи і на цьому тлі оголосив Росії ультиматум.

Він уточнив, що Росія вже нібито все це проходила і "з усім впорається".

Детальніше про те, до чого насправді можуть призвести такі тарифи проти Росії, - в матеріалі РБК-Україна.

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