"Явно играет в игры": Каллас не верит, что Россия заинтересована в мире

Россия не заинтересована в установлении мира в Украине. Она явно играет в игры, пытаясь выиграть время.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Она отметила, что если бы Россия была заинтересована в мире, она могла бы прекратить обстрелы Украины прямо сейчас.

"Я не думаю, что они (россияне - ред.) заинтересованы в мире. Они все еще бомбят Украину", - сказала глава дипломатии ЕС.

По словам Каллас, она не верит в то, что Россия действительно заинтересована в установлении мира в Украине.

Возможные переговоры в Стамбуле

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. Эти переговоры должны состояться 15 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.

Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.

Однако пока непонятно, кто будет представлять Россию - Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.

В то же время президент США Дональд Трамп также допустил, что он может принять участие в переговорах между двумя лидерами.

Сегодня же стало известно, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах между Украиной и Россией. Однако будет ли сам Трамп, неизвестно, во многом будет зависеть от того, примет ли в них участие Путин.

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