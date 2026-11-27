Цены на АЗС 27 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В пятницу, 27 ноября, украинские сети АЗС несколько замедлили темпы снижения цен на топливо, однако отдельные операторы продолжили переписывать стелы. Заметное удешевление устроила государственная сеть "Укрнафта", сбросившая до 4 гривен на литре дизеля, а SOCAR снизил стоимость сжиженного газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
"Укрнафта" обвалила цены: Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость фирменного бензина 95 Energy сразу на 3,00 грн/л (до 79,90 грн/л), сравнив его в цене с обычным А-95. Кроме того, стандартный дизель подешевел на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л), а фирменный ДТ Energy потерял сразу 4,00 грн/л (до 93,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л снизился ценник на автогаз - до 60,90 грн/л.
SOCAR подтянул цену автогаза к конкурентам: Сеть SOCAR снизила стоимость сжиженного газа на 60 копеек - до 62,90 грн/л, сравнив его с ценниками в OKKO и WOG. Остальные позиции в сети не изменились.
OKKO, WOG и UPG взяли паузу: Операторы OKKO, WOG и UPG в пятницу сохранили все ценники на уровне предыдущего дня.
Детализация цен на АЗС 27 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 84,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 62,90 грн
WOG
- Бензин 100: 94,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн
- Бензин 95 Евро: 84,90 грн
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 62,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн
- Бензин NANO 95: 88,90 грн
- Бензин А-95: 85,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 101,00 грн
- Газ: 62,90 грн (-60 коп.)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 79,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 93,90 грн (-4 грн)
- ДТ: 93,90 грн (-2 грн)
- Газ: 60,90 грн (-1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 93,90 грн
- Бензин UPG 95: 82,90 грн
- Бензин A-95: 80,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 97,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 95,46 грн
- Газ: 60,90 грн