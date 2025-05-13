"Явно грає в ігри": Каллас не вірить, що Росія зацікавлена в мирі
Росія не зацікавлена у встановленні миру в Україні. Вона явно грає ігри, намагаючись виграти час.
Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
За словами Каллас, вона не вірить у те, що Росія дійсно зацікавлена у встановленні миру в Україні.
"Я не думаю, що вони (росіяни - ред.) зацікавлені в мирі. Вони все ще бомблять Україну", - сказала глава дипломатії ЄС.
Вона зазначила, що якби Росія була зацікавлена в мирі, вона могла б припинити обстріли України прямо зараз.
"Росія явно грає в ігри, намагаючись виграти час", - наголосила Каллас.
Можливі переговори у Стамбулі
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.
Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.
Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.
Водночас президент США Дональд Трамп також допустив, що він може взяти участь у переговорах між двома лідерами.
Сьогодні ж стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Кіт Келлог вирушать до Стамбула для участі в переговорах між Україною і Росією. Однак чи буде сам Трамп, невідомо, багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь Путін.
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