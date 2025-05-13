"Явно грає в ігри": Каллас не вірить, що Росія зацікавлена в мирі

Фото: високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас (Getty Images)

Росія не зацікавлена у встановленні миру в Україні. Вона явно грає ігри, намагаючись виграти час.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.