ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США нашли рычаг давления на РФ в переговорах о мире в Украине, - Reuters

США, Четверг 26 февраля 2026 19:08
UA EN RU
США нашли рычаг давления на РФ в переговорах о мире в Украине, - Reuters Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

США приостановили продажу международных активов "Лукойла", чтобы использовать их в качестве рычага давления на РФ в мирных переговорах по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: "Лукойл" потерял контроль над НПЗ в Европе из-за санкций, но есть нюанс

Четыре осведомленных источника рассказали агентству, что вопрос санкций против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" поднимался во время предыдущих раундов переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами.

По их словам, сегодня, 26 февраля, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновит генеральную лицензию. В результате крайний срок для заключения потенциальных сделок по активам нефтяного гиганта РФ "Лукойл" изменят на 1 апреля вместо 28 февраля.

Отмечается, что Минфин США переносит дедлайн, чтобы "способствовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, которое поддерживает усилия американского президента Дональда Трампа "в лишении РФ доходов, необходимых ей для финансирования военной машины, и достижении мира".

Источники отметили, что любая сделка будет предусматривать, что "Лукойл" не получит авансовых средств, а все поступления от продажи разместят на заблокированном счете, находящемся под юрисдикцией США.

Санкции США против "Лукойла"

Напомним, в октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, нефтяной гигант пытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако компания отказалась от сделки после того, как Министерство финансов США назвало ее "марионеткой Кремля".

В январе 2026 года "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle. Однако ее еще должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры ЛУКОЙЛ-Украина Война в Украине
Новости
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше