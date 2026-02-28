ua en ru
"России надо заканчивать войну": Зеленский определил обновленные директивы на переговорах

Суббота 28 февраля 2026 16:53
"России надо заканчивать войну": Зеленский определил обновленные директивы на переговорах
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что определил обновленные директивы для украинской делегации на переговорах с РФ, которые должны состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

В своем заявлении Зеленский затронул тему войны на Ближнем Востоке, отметив, что в зависимости от обстоятельств безопасности дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи команд Украины и США с россиянами.

Также президент подчеркнул, что России нужно заканчивать свою агрессию против Украины и всей Европы. Кроме того, должна быть гарантирована безопасность.

"Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы. Мир нужен - настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности", - сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский добавил, что сегодня на докладе был секретарь СНБО Рустем Умеров после встреч с представителями президента США Дональда Трампа, которые состоялись на этой неделе.

"Обсудили основные итоги встреч в Женеве, в основном по экономическим вопросам и восстановления. Мы продолжаем подготовку трехстороннего формата, когда бы это ни было", - резюмировал он.

Мирные переговоры и дедлайн завершения войны

Напомним, что на днях между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Согласно информации Axios, Трамп сказал Зеленскому, что хочет добиться прекращения войны уже через месяц.

Накануне в Reuters была информация, что Украина и США обсуждали возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте этого года.

К слову, по данным Bloomberg, стремление администрации Трампа связано с еще одной целью. В Белом доме хотят, чтобы мирное соглашение было заключено до 250-летия независимости США, которое будут отмечать 4 июля.

Стоит также отметить трехсторонние переговоры Украины, США и России, начатые в этом году. Уже 4-5 марта ожидается четвертый раунд встречи и, по данным Bloomberg, он может стать решающим для подписания мирного соглашения.

В ответ на это Россия якобы готова вывести свою армию из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

