Отдаст ли Украина территории? Буданов дал категорический ответ об уступках РФ
Украинский народ не согласится на территориальные уступки России, а все ныне оккупированные регионы неизбежно будут освобождены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Al-Modon
руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.
Главный вопрос переговоров
По словам Буданова, во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с участием США территориальный вопрос оставался ключевым. Несмотря на давление оккупантов, Украина держит жесткую позицию относительно целостности государства.
"Территории - это главный вопрос. Все остальное - второстепенное. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены", - подчеркнул руководитель ОПУ.
Планы врага на 2026 год
Буданов также очертил стратегические цели РФ на текущий год. Он отметил, что Кремль не оставляет попыток полностью захватить Донецкую и Запорожскую области, а также создать так называемые "буферные зоны" вдоль границы.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что задачей украинской власти сейчас является не только сдерживание агрессии, но и налаживание эффективного переговорного процесса, который обеспечит безопасность без уступок суверенитетом.
О "корейском сценарии"
Комментируя упреки относительно возможного мира по "корейскому варианту" (раздел страны по линии фронта), Буданов выразил уверенность, что украинское общество никогда не воспримет такой путь.
"Независимая Украина - это приговор российскому империализму. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин", - добавил он.
Новый курс Буданова
Напомним, Кирилл Буданов возглавил Офис президента в начале 2026 года. Уже в первые дни на посту он сделал заявление о результатах важных переговоров, касающихся дальнейшей стратегии государства.
Позже он анонсировал проведение новых международных раундов по завершению войны и назвал главные правила, которыми руководствуется Украина в противостоянии с агрессором.
Также западные СМИ, анализируя его профессиональный путь, отмечали, что он знал о планах Кремля по полномасштабному вторжению еще в ноябре 2021 года, что подтвердило его высокую экспертизу в вопросах безопасности.