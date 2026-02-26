Буданов назвал свою главную задачу на переговорах с РФ

Как передает РБК-Украина , об этом Буданов заявил в интервью арабскому медиа " Аль-Модон ".

Приоритеты и переговоры

Отвечая на вопрос возможного участия в президентских выборах во время гипотетического прекращения огня, Буданов подчеркнул, что сейчас сосредоточен на работе в рамках переговоров.

"Моя задача сейчас - наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно", - заявил он.

По словам Буданова, Россия на переговорах будет вынуждена принять гарантии безопасности для Украины от США, независимо от желания Кремля. Он добавил, что план Трампа позволил впервые с начала полномасштабной войны обсудить установление настоящего мира.

Санкции и репарации

Руководитель ОП выразил убеждение, что экономическое давление на РФ не должно прекращаться даже после завершения боевых действий. Это необходимо, чтобы РФ не смогла восстановить арсенал.

При этом замороженные активы и будущие доходы агрессора должны пойти на репарации для Украины.

Ситуация на поле боя

Буданов отметил, что, хотя Кремль хочет контролировать всю Украину, российской армии не удалось полностью оккупировать ни одну часть Украины за 12 лет войны. Единственным реальным сдерживающим фактором он назвал вооруженные силы Украины.

Относительно сроков завершения войны до следующего лета, руководитель ОП подчеркнул, что процесс "сложный и многогранный", поэтому установить точные даты пока невозможно.