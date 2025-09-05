"Я человек решений": Макгрегор заявил, что хочет стать президентом Ирландии

Скандальный боец UFC Конор Макгрегор объявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии и призвал фанатов лоббировать его кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Спортсмен опубликовал видеообращение, в котором призвал своих сторонников давить на местных депутатов и советы, чтобы обеспечить ему возможность баллотироваться в президенты Ирландии.

В ролике, снятом возле здания правительства в Дублине, Конор Макгрегор резко раскритиковал действующую власть. Он заявил, что правительство "бросило детей Ирландии", вспомнив о рекордных уровнях бездомности, а также выразил недовольство миграционной политикой и ростом опасности на улицах.

"Наши дети отвергнуты, туризм приходит в упадок, опасность растет, а эта власть продолжает игнорировать будущие поколения", - сказал Макгрегор.

Назвав себя "мастером боевого искусства" и "человеком решений", он обратился к гражданам с просьбой выдвинуть его кандидатуру на пост президента.

"Наши депутаты - это позвоночник наших общин. Они делают больше для людей, чем те, кто сидит в Ойряхтасе (парламенте). Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене - напишите своему депутату сегодня", - призвал Макгрегор.

Поддержка Макгрегора

Кстати, на прошлой неделе спортсмен заявлял, что уже имеет поддержку части советов, депутатов и сенаторов, и даже намекал на "договоренности с престижной партией". В то же время его имя пока не появилось в списках кандидатов, которые официально обратились в советы за поддержкой.

Чтобы попасть в избирательный бюллетень, претенденту нужно заручиться поддержкой не менее четырех местных советов или 20 депутатов и сенаторов.

Макгрегор присоединился к перечню претендентов, которые пытаются получить выдвижение через местные советы. Среди них - бизнесмен Гарет Шеридан, юрист Ник Делегенти и бывший синоптик Met Éireann Джоанна Доннелли.

Преграды на пути к президентству

Впрочем, президентские амбиции спортсмена омрачает его репутация: в 2024 году он проиграл гражданское дело об изнасиловании и был обязан выплатить 250 тысяч евро компенсации Никите Ганд. Этим летом он также проиграл апелляцию по этому делу, а суд постановил возместить истице все расходы.

Президентские выборы в Ирландии могут стать одними из самых резонансных, ведь к процессу присоединяется все больше кандидатов, а участие Макгрегора уже вызвало широкий общественный резонанс.