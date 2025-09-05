ua en ru
"Я людина рішень": Макґреґор заявив, що хоче стати президентом Ірландії

Ірландія, П'ятниця 05 вересня 2025 01:30
"Я людина рішень": Макґреґор заявив, що хоче стати президентом Ірландії
Автор: Оксана Гапончук

Скандальний боєць UFC Конор Макґреґор оголосив про намір балотуватися в президенти Ірландії та закликав фанатів лобіювати його кандидатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Спортсмен опублікував відеозвернення, у якому закликав своїх прихильників тиснути на місцевих депутатів і ради, щоб забезпечити йому можливість балотуватися у президенти Ірландії.

У ролику, знятому біля будівлі уряду в Дубліні, Конор Макґреґор різко розкритикував чинну владу. Він заявив, що уряд "покинув дітей Ірландії", згадавши про рекордні рівні бездомності, а також висловив невдоволення міграційною політикою та зростанням небезпеки на вулицях.

"Наших дітей відкинуто, туризм занепадає, небезпека зростає, а ця влада продовжує ігнорувати майбутні покоління", - сказав Макґреґор.

Назвавши себе "майстром бойового мистецтва" та "людиною рішень", він звернувся до громадян із проханням висунути його кандидатуру на пост президента.

"Наші депутати - це хребет наших громад. Вони роблять більше для людей, ніж ті, хто сидить в Ойряхтасі (парламенті). Якщо ви хочете бачити моє ім’я у бюлетені - напишіть своєму депутату сьогодні", - закликав Макґреґор.

Підтримка Макґреґора

До речі, минулого тижня спортсмен заявляв, що вже має підтримку частини рад, депутатів та сенаторів, і навіть натякав на "домовленості з престижною партією". Водночас його ім’я поки що не з’явилося у списках кандидатів, які офіційно звернулися до рад за підтримкою.

Щоб потрапити у виборчий бюлетень, претенденту потрібно заручитися підтримкою щонайменше чотирьох місцевих рад або 20 депутатів і сенаторів.

Макґреґор приєднався до переліку претендентів, які намагаються отримати висування через місцеві ради. Серед них – бізнесмен Гарет Шерідан, юрист Нік Делегенті та колишня синоптикиня Met Éireann Джоанна Доннеллі.

Перепони на шляху до президенства

Втім, президентські амбіції спортсмена затьмарює його репутація: у 2024 році він програв цивільну справу про зґвалтування й був зобов’язаний виплатити 250 тисяч євро компенсації Нікіті Ганд. Цього літа він також програв апеляцію у цій справі, а суд постановив відшкодувати позивачці всі витрати.

Президентські вибори в Ірландії можуть стати одними з найрезонансніших, адже до процесу долучається дедалі більше кандидатів, а участь Макґреґора вже викликала широкий суспільний резонанс.

Нагадаємо, Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки Україні після завершення війни з Росією.

