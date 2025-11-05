Министр обороны РФ нафантазировал, что США "отрабатывают ядерный удар" по России

В Москве считают, что США в рамках учений якобы отрабатывали ракетно-ядерный удар по российской территории.

Как передает РБК-Украина , об этом на совещании постоянных членов совета безопасности РФ заявил министр обороны Андрей Белоусов.

По его словам, такие учения входят в единый комплекс мероприятий, включающий возможные планы США по проведению ядерных испытаний, что значительно повышает уровень опасности для России.

"Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года", - нафантазировал министр.

Россия может возобновить ядерные испытания

Напомним, на совещании постоянных членов совета безопасности РФ Белоусов также предложил Путину начать немедленную подготовку к проведению "полномасштабных ядерных испытаний".

В свою очередь глава Кремля поручил министерству иностранных дел, министерству обороны и не только проработать этот вопрос и подготовить соответствующие предложения.

Путин добавил, что если США или другие страны, которые являются участниками договора о запрещении ядерных испытаний, начнут испытывать свое ядерное оружие, то РФ "должна дать адекватный ответ".

К слову, президент США Дональд Трамп еще 30 октября заявил о том, что он поручил возобновить ядерные испытания, поскольку другие страны уже их проводят. Такое поручение он дал за несколько часов до встречи в Южной Корее с лидером КНР Си Цзиньпином.