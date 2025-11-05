Министр обороны РФ нафантазировал, что США "отрабатывают ядерный удар" по России
В Москве считают, что США в рамках учений якобы отрабатывали ракетно-ядерный удар по российской территории.
Как передает РБК-Украина, об этом на совещании постоянных членов совета безопасности РФ заявил министр обороны Андрей Белоусов.
Белоусов сказал, что США регулярно проводят учения стратегических наступательных сил.
"Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года", - нафантазировал министр.
По его словам, такие учения входят в единый комплекс мероприятий, включающий возможные планы США по проведению ядерных испытаний, что значительно повышает уровень опасности для России.
Россия может возобновить ядерные испытания
Напомним, на совещании постоянных членов совета безопасности РФ Белоусов также предложил Путину начать немедленную подготовку к проведению "полномасштабных ядерных испытаний".
В свою очередь глава Кремля поручил министерству иностранных дел, министерству обороны и не только проработать этот вопрос и подготовить соответствующие предложения.
Путин добавил, что если США или другие страны, которые являются участниками договора о запрещении ядерных испытаний, начнут испытывать свое ядерное оружие, то РФ "должна дать адекватный ответ".
К слову, президент США Дональд Трамп еще 30 октября заявил о том, что он поручил возобновить ядерные испытания, поскольку другие страны уже их проводят. Такое поручение он дал за несколько часов до встречи в Южной Корее с лидером КНР Си Цзиньпином.