Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Россия начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". Диктатор Владимир Путин поручил чиновникам заняться этим вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Коммерсантъ".
Во время совещания постоянных членов совета безопасности РФ речь зашла о ядерном оружии.
"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки", - заявил министр обороны Андрей Белоусов, обращаясь к Путину.
В ответ диктатор начал раздавать приказы своим подчиненным.
"Поручаю МИД, Минобороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил он.
По его словам, если США или другие государства-участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведут такие испытания, то и Россия "должна будет соответствующим образом предпринять адекватный ответ".
Стоит заметить, что в течение последних недель Путин неоднократно хвастался успешными испытаниями "нового" российского оружия. Речь шла о ракете "Буревестник" с ядерной установкой и подводном дроне "Посейдон" с ядерной установкой.
США возобновят ядерные испытания
Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что его страна возобновит проведение ядерных испытаний.
Американский лидер добавил, что принял такое решение, поскольку "другие страны" уже возобновили ядерные испытания. О каких именно странах речь - он не уточнил.
При этом сегодня, 5 ноября, стало известно о тестовом запуске американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она пролетела более 6 тысяч километров.