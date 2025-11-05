ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"

Москва, Среда 05 ноября 2025 16:33
UA EN RU
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания" Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". Диктатор Владимир Путин поручил чиновникам заняться этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Коммерсантъ".

Во время совещания постоянных членов совета безопасности РФ речь зашла о ядерном оружии.

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки", - заявил министр обороны Андрей Белоусов, обращаясь к Путину.

В ответ диктатор начал раздавать приказы своим подчиненным.

"Поручаю МИД, Минобороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил он.

По его словам, если США или другие государства-участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведут такие испытания, то и Россия "должна будет соответствующим образом предпринять адекватный ответ".

Стоит заметить, что в течение последних недель Путин неоднократно хвастался успешными испытаниями "нового" российского оружия. Речь шла о ракете "Буревестник" с ядерной установкой и подводном дроне "Посейдон" с ядерной установкой.

США возобновят ядерные испытания

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что его страна возобновит проведение ядерных испытаний.

Американский лидер добавил, что принял такое решение, поскольку "другие страны" уже возобновили ядерные испытания. О каких именно странах речь - он не уточнил.

При этом сегодня, 5 ноября, стало известно о тестовом запуске американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она пролетела более 6 тысяч километров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Ядерное оружие
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место