Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и " Коммерсантъ ".

Во время совещания постоянных членов совета безопасности РФ речь зашла о ядерном оружии.

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки", - заявил министр обороны Андрей Белоусов, обращаясь к Путину.

В ответ диктатор начал раздавать приказы своим подчиненным.

"Поручаю МИД, Минобороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил он.

По его словам, если США или другие государства-участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведут такие испытания, то и Россия "должна будет соответствующим образом предпринять адекватный ответ".

Стоит заметить, что в течение последних недель Путин неоднократно хвастался успешными испытаниями "нового" российского оружия. Речь шла о ракете "Буревестник" с ядерной установкой и подводном дроне "Посейдон" с ядерной установкой.