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Xiaomi повідомила про зростання виручки на тлі пандемії

Новини » Hi-tech     20.05.2020 - 13:27
Xiaomi повідомила про зростання виручки на тлі пандемії
Фото: офіс компанії Xiaomi (chudo.tech)

Компанія відзначає зростання прибутку, попри падіння попиту на смартфони

У середу, 20 травня, китайський виробник смартфонів і техніки Xiaomi повідомив про зростання виручки за перший квартал на 13,6%. Зростання відбулося на тлі спалаху пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виручка компанії виросла попри те, що попит на її смартфони впав на тлі пандемії, а також були пригальмовані ланцюжки поставок в Китаї.

"Продажі в першому кварталі 2020 року зросли до 49,7 млрд юанів (7,00 млрд доларів) з 43,76 млрд юанів в аналогічному періоді минулого року, перевершивши очікування аналітиків в 47,86 млрд юанів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого Xiaomi закривала всі магазини в Китаї на кілька днів через вірус.

Також повідомлялося, що Xiaomi восени минулого року презентувала в Мадриді новий смартфон Mi Note 10 з рекордною камерою на 108 мегапікселів.

Крім цього РБК-Україна писало, що американська компанія Apple перенесе на жовтень презентації нових смартфонів iPhone 12. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу. При цьому Apple відновлює роботу мережі власних магазинів. Близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Xiaomiвыручка
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