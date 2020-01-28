Xiaomi закриває всі магазини в Китаї через вірус

Ілюстративне фото (cnbc.com)

Магазини Xiaomi припинили роботу з 28 січня по 2 лютого

Китайська компанія Xiaomi прийняла рішення про тимчасове закриття всіх офлайн-магазинів в країні в зв'язку зі спалахом нового коронавіруса. Про це повідомляє Gizmochina.

Відповідне рішення було прийнято компанією з метою проведення роботи з профілактики та боротьби з епідемією вірусу нового типу в Китаї. Всі фізичні магазини будуть закриті з 28 січня по 2 лютого, відновлення роботи планується на 3 лютого.

"Під впливом епідемічної ситуації, щоб співпрацювати з урядами на всіх рівнях, щоб добре виконувати роботу по профілактиці і профілактиці епідемій, всебічно і активно реагувати на національну політику і заходи, а також на здоров'я вашої сім'ї і друзів навколо нас ми ретельно вирішили, що будинок Xiaomi по всій країні буде закритий з 28 січня 2020 року до 2 лютого 2020 року. Він відновить роботу 3 лютого 2020 року. в разі змін буде повідомлено окремо ", - повідомили в компанії.

При цьому онлайн-магазини будуть працювати в звичному режимі. Продукцію можна буде замовити онлайн через кур'єрську доставку.

Нагадаємо, в Китаї в грудні було зафіксовано спалах нового вірусу пневмонії. Станом на ранок 28 січня від нового коронавируса померли 106 осіб. Також за все в Китаї підтверджені 4515 випадків захворювання вірусом нового типу.

Також РБК-Україна писало, що американська компанія Apple може не запустити вчасно виробництво бюджетних iPhone через китайського коронавируса, який бушує неподалік від виробничих потужностей компанії в Китаї. Смартфони повинні були почати виробляти в лютому на китайських фабриках.