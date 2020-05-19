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Apple переносить презентацію нових смартфонів iPhone

Новини » Hi-tech     19.05.2020 - 20:13
Apple переносить презентацію нових смартфонів iPhone
Фото: фірмовий магазин Apple (pixabey)

Презентацію перенесли на жовтень

Американська компанія Apple перенесе на жовтень презентацію нових смартфонів iPhone 12. Таке рішення пов'язане з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє портал Apple Insider.

За даними його джерел, пандемія негативно вплинула, в тому числі на роботу заводів Apple, загальмувавши виробництво. Внаслідок цього керівництво компанії прийняло рішення перенести на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів.

Їх продажу, як уточнює портал, почнуться пізніше в поточному році.

Зазначимо, що щорічно компанія представляє нові смартфони в середині вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple відновлює роботу мережі власних магазинів. При цьому зазначалося, що близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.

Крім того, Apple збирається провести щорічну конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня. На конференції можуть показати оновлену iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а також iPadOS.

Додамо, що раніше Apple представила оновлений MacBook Pro 13. Ноутбук отримав Touch Bar, сканер відбитків Touch ID кнопці включення і окрему клавішу Esc.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України AppleiPhone
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