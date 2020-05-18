Apple відновлює роботу своїх магазинів по всьому світу після карантину

Бдівля компанії Apple (Pixabey)

Відвідувачам в магазинах надаватимуть маски та вимірюватимуть температуру

Американська корпорація Apple відновлює роботу мережі власних магазинів, які були закриті на карантин. Наразі відчинено 100 магазинів по всьому світі.

Про це повідомляє Applesfera.

Як повідомила глава роздрібної мережі Apple Дейрдре О'Браєн, на сьогодні у світі відкрито 100 магазинів. Зокрема, в Німеччині та Китаї на минулому тижні відновили роботу всі магазини компанії.

При цьому Apple обмежує кількість своїх співробітників і прагне контролювати дотримання встановленої дистанції між відвідувачами. Також в компанії повідомили, що всі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок вони будуть надаватися. Також гостям магазинів Apple вимірюють температуру.

Нагадаємо, передові американські компанії Apple і Google 29 квітня випустили оновлення, за допомогою яких вони зможуть відстежувати хворих коронавірусом по всьому світу. Таким чином вони намагаються допомогти органам охорони здоров'я боротися з цією хворобою.

Також РБК-Україна повідомляло, що американська компанія Apple збирається провести конференцію для розробників WWDC 2020 в онлайн-форматі 22 червня.

Автор: Андрій Козловський