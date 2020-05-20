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Xiaomi сообщила о росте выручки на фоне пандемии

Новости » Hi-tech     20.05.2020 - 13:27
Xiaomi сообщила о росте выручки на фоне пандемии
Фото: офис компании Xiaomi (chudo.tech)

Компания отмечает рост прибыли, несмотря на падение спроса на смартфоны

В среду, 20 мая, китайский производитель смартфонов и техники Xiaomi сообщил о росте выручки за первый квартал на 13,6%. Рост произошел на фоне вспыхнувшей пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выручка компании выросла несмотря на то, что спрос на ее смартфоны упал на фоне пандемии, а также были затронуты цепочки поставок в Китае.

"Продажи в первом квартале 2020 года выросли до 49,7 млрд юаней (7,00 млрд долларов) с 43,76 млрд юаней в аналогичном периоде прошлого года, превзойдя ожидания аналитиков в 47,86 млрд юаней", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля Xiaomi закрывала все магазины в Китае на несколько дней из-за вируса.

Также сообщалось, что Xiaomi осенью прошлого года презентовала в Мадриде новый смартфон Mi Note 10 с рекордной камерой на 108 мегапикселей.

Кроме этого РБК-Украина писало, что американская компания Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12. Такое решение связано с пандемией коронавируса. При этом Apple возобновляет работу сети собственных магазинов. Около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Xiaomiвыручка
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