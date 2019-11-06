Xiaomi випустила смартфон з рекордною камерою

Фото: офіс Xiaomi в Пекіні (cnbc.com)

Вартість Mi Note 10 становить 549 євро, Mi Note 10 Pro - 649 євро

Китайська компанія Xiaomi 6 листопада презентувала в Мадриді (Іспанія) новий смартфон Mi Note 10 з рекордною камерою на 108 мегапікселів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Xiaomi.

Смартфон має п'ять модулів. Головна камера має дозвіл 108 Мп, що є рекордним показником серед смартфонів. Mi Note 10 оснащений OLED екраном діагоналлю 6,47 дюйма і роздільною здатністю Full HD+, який загинається на бічні грані. Працювати смартфон буде на платформі SoC Snapdragon 730G. Акумулятор має ємність на 5260 маг, а також є можливість швидкої зарядки, при якій на 100% смартфон заряджається за 65 хвилин.

Новинка Xiaomi представлена в трьох кольорах - зелений, білий і чорний. Випущено дві версії з 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, а також 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої. Вартість смартфона складе 549 євро за базову модель з 6 ГБ оперативної пам'яті, і 649 євро за модель Pro з 8 ГБ.

Фото: презентація Mi Note 10 (twitter.com/Xiaomi)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple з 4 листопада відключили від інтернету всі старі iPhone і iPad, випущені до 2012 року, якщо на них не буде встановлено новітнє програмне забезпечення.

Також повідомлялося, що компанія Samsung представила концепцію нового сгибаемого смартфона, який розробники планують зробити більш компактним. Новий смартфон хочуть зробити таким, щоб він міг складатися двічі.