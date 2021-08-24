Xiaomi відмовляється від бренду Mi після 10 років його існування

Китайський техногігант Xiaomi прийняв рішення відмовитись від бренду Mi після 10 років його існування. Нещодавно компанія презентувала новий флагман Mix 4 та заявила, що усі наступні продукти матимуть назву виробника й самого пристрою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на XDA-Developers .

Свого часу один із засновників компанії Xiaomi Лей Цзюнь відзначив, що Mi розшифровується, як "Mobile Internet" та "Mission Impossible". Можливо, після того, як техногігант у червні став брендом №1, обійшовши при цьому Apple та Samsung, виробник вирішив, що місія лінійки виконана. Втім, офіційного трактування назви бренду, з боку Xiaomi, поки що не надходило.

Нагадаємо, що першим смартфоном компанії став Xiaomi Mi 1. На той момент телефон коштував 1999 юанів, тобто близько 308 доларів.